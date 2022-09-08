Первого робота в СССР звали Яша: развеяно давнее заблуждение зрителей

Поклонники кино и любители робототехники привыкли считать, что первое появление на экране человекоподобного робота состоялось в 1967 году, когда вышел фильм «Его звали Роберт» режиссера Ильи Ольшвангера. Оказывается, на самом деле все обстояло иначе.

Еще за год до этого молодой режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, будущий создатель историй о мушкетерах, снял на Одесской киностудии свою дебютную ленту «Формула радуги», главным героем которой выступает как раз робот по имени Яша. В этой эксцентрической комедии Яша сбегает от создавшего его ученого Бантикова, а тот пытается найти его с помощью советской милиции. Любопытно, что и Бантикова, и Яшу сыграл один и тот же актер — Николай Федорцов.

«Формула радуги» осталась почти неизвестна советскому зрителю. До сих пор остается непонятным, выходила ли картина в прокат. Именно поэтому и возникла путаница с именем первого советского робота в кино.