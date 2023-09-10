Первая жена Збруева была настоящим чудовищем: волосы дыбом от ее выходок

Благодаря ролям в кино за Александром Збруевым довольно рано закрепилась слава советского секс-символа. Поклонницы сходили с ума по обаятельному и харизматичному актеру, который с ухмылкой улыбался с экрана.

Не могли устоять перед ним и женщины в реальной жизни. Однако первый брак звезды точно нельзя назвать благополучным.

В 1959 году он женился на красавице-брюнетке Валентине Малявиной. Они жили в соседних дворах и были знакомы практически с самого детства. Но активная карьера помешала их браку.

Вскоре Збруев начал подозревать жену в изменах, а затем и она сама призналась ему в неверности.

На гастролях Малявина закрутила роман с режиссером Павлом Арсеновым. Супруги развелись, так как артист не смог простить предательство.

После этого расставания в жизни актрисы наступила страшная черная полоса. В 1978 году ее гражданский муж скончался из-за ножевого ранения. Малявина утверждала, что это была его неосторожность, однако ее признали виновной в убийстве. Несколько лет она провела в тюрьме прежде чем освободилась по амнистии.

Вернуться в профессию артистка не смогла. В 2000-х из-за серьезных травм она потеряла зрение и последние годы жизни провела в пансионате для слабовидящих. Збруев не навещал бывшую жену, а в интервью признавался, что боится увидеть ее в нынешнем виде.