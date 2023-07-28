Первая роль Деппа ужасает: не каждый согласился бы на такое

Джонни Депп мог не стать актером, ведь в юношестве он делал упор на музыку и играл в рок-группе. Но денег это, ожидаемо, не приносило. Тогда друзья посоветовали молодому человеку с экзотической внешностью попробовать свои силы в кино. И уже с первой попытки ему дали роль в культовом фильме.

Мало кто помнит, но Джонни Депп дебютировал в фильме «Кошмар на улице Вязов», который вышел на экраны в 1984 году. Глен, которого сыграла будущая звезда Голливуда, был бойфрендом главной героини. Правда, роль была не очень большой, а еще и трагичной. Персонажа Джонни Деппа убил главный злодей фильма Фредди Крюгер. Глена затянуло в кровать, а потом его комнату залило кровью.

Сцена до сих пор выглядит жуткой, но для актера она стала билетом в большое кино: 20-летнего актера заметили и стали приглашать сниматься. Уже в 1990 году он сыграл главную роль в фильме «Плакса», которая и сделала его знаменитым. Сейчас фильмография актера насчитывает более 50 работ, последняя картина с его участием «Жанна Дюбарри» вышла в 2023 году.