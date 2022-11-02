Первая красавица СССР ненавидела себя на экране: причину поймет каждая россиянка
Артистка не смогла скрыть свой главный недостаток.
Наталья Фатеева оказалась не из робкого десятка. Будучи студенткой ВГИКа, актриса нарушила строгий запрет преподавателей и засветилась в фильме «Есть такой парень». Работа над этим проектом дорого обошлась артистке, возненавидевшей свою внешность.
Съемки ленты проходили в Ялте в ноябре. По словам Фатеевой, вся съемочная команда оказалась в «собачьем холоде», справиться с которым могла лишь одним способом.
Актриса призналась, что ей приходилось вместе со всеми пить спирт, от которого у нее разыгрывался аппетит. Все это неминуемо привело к тому, что с детства склонная к полноте Фатеева обзавелась лишними килограммами, из-за чего не могла спокойно смотреть на себя на экране.
«Я поползла как на дрожжах и пару картин толстая была», — приводит слова знаменитости, которую не раз называли первой красавицей СССР, Федор Раззаков в книге под названием «Досье на звезд...».