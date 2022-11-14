Первая и последняя роль: куда пропала Юля Грибкова из ленты «Гостья из будущего»

Детский телефильм «Гостья из будущего», премьера которого состоялась в 1985 году, имел большой успех среди маленьких зрителей. Во многом это объяснялось талантливой игрой юных актеров. Но если к исполнительнице роли Алисы Селезневой, Наташе Гусевой, было приковано все внимание в СССР, а позже и в России, то остальные коллеги потерялись на фоне ее славы. Они вскоре пропали с экранов, так и не закрепившись в кино.

А для Марианны Ионесян роль подруги Алисы, Юли Грибковой, и вовсе стала первой и последней в карьере. 11-летняя девочка попала в кино случайно: ассистенты режиссера заметили ее в театральном кружке. Несмотря на то, что работа в кадре легко ей далась, после выпуска из школы Ионесян выбрала философский факультет МГУ. Получив диплом, девушка эмигрировала в США, где продолжила получать образование, но на этот раз в сфере бизнеса.

Затем Марианна вышла замуж и взяла фамилию Грей. Она всегда увлекалась классической музыкой и смогла превратить хобби в работу. Теперь она организует концерты для сольных исполнителей и небольших оркестров.