Пережила предателя супруга: как сейчас живет первая жена Табакова, которую он бросил ради Зудиной

Одним зрителям актриса Людмила Крылова запомнилась благодаря фильму «Сверстницы, а другие помнят ее как первую супругу Олега Табакова. Влюбленные познакомились на пробах в картину «Молодо-зелено». Роман молодых людей развивался стремительно – и вскоре Крылова забеременела.

Актрисе пришлось поставить карьеру на паузу ради воспитания двоих детей. Семья была счастливой, пока Табаков не встретил студентку Марину Зудину. Звезда долго тянул с разводом, однако в итоге оставил детей и жену после 35 лет брака.

Сейчас Людмиле Крыловой 84 года.

Артистка уже много лет не снимается в кино, но театр она не смогла бросить – и по сей день играет на сцене родного «Современника». Второй раз актриса замуж так и не вышла.