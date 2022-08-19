Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов

Капитан милиции Андрей Ларин возглавлял отдел угрозыска, который расследовал самые запутанные преступления в сериале «Улицы разбитых фонарей». Проект на рубеже 90-х и 2000-х стал очень популярным: редкий зритель хоть раз не попадал на очередную серию киноленты по ТВ. Впоследствии актерский состав ожидаемо начал меняться, но «золотой» командой навсегда осталась связка Казанова-Ларин-Дукалис, вместе с которыми работали герои Анастасии Мельниковой и Михаила Трухина.

Исполнитель роли капитана Алексей Нилов быстро получил негласный статус главного «мента» страны. А зрительницы называли его одним из самых красивых «экранных милиционеров», отмечая его мужество и спокойствие. Вот только поклонницы не догадывались, что за кадром Нилов безуспешно боролся сразу с несколькими зависимостями — от женщин и от горячительных напитков.

За 19 лет, с 1985 по 2004 годы, у него было три официальных и две гражданских жены. Ни в одном браке актер не задерживался надолго даже из-за рождения детей — двух сыновей и дочери. Женщины Алексея тоже не стремились его вернуть, устав от бесконечных запоев актера. Пагубная привычка начала мешать работе, и Нилов остался без предложений о новых ролях.

В 2000 году он пережил первую клиническую смерть из-за злоупотребления спиртным, позже такие приступы стали регулярными. В 2007 году врачи с трудом смогли его спасти. Оказавшись на грани жизни и смерти, Алексей принял решение оказаться от пагубной привычки. В этом его поддержала четвертая официальная жена Елена. Он вернулся в кино, но не на роли бравых полицейских. В основном он теперь играет антиподов капитана Ларина — бандитов и преступников. Такие образы соответствуют его нынешней внешности, ведь Нилов немного располнел, отпустил бороду и облысел.