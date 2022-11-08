Перевоплощение напугает: Энн Хэтэуэй едва не заморила себя до смерти

На счету голливудской актрисы Энн Хэтэуэй более 60 героинь в лентах и многочисленные номинации на награды. В 2013 году звезда получила «Оскар» за лучшего женского персонажа в драматическом мюзикле «Отверженные». Роль Фантины Хэтэуэй до сих пор считает центральной в своей карьере и не только из-за мирового признания. Съемки в картине чуть не стали последней работой для Энн.

Актриса кардинально перевоплотилась, стараясь вжиться в непростой образ. И без того стройная Хэтэуэй потеряла 11 килограммов. Два месяца она питалась исключительно сухими овсяными хлопьями и довела себя таким образом до анорексии. Кроме того, актриса лишилась шикарной густой копны волос: она отказалась от предложенного парика и сделала короткую стрижку.

После окончания съемок Хэтэуэй обнаружила себя на грани истощения, причем не только физического, но и эмоционального. Ей пришлось отложить запланированную свадьбу, чтобы восстановиться. На это у актрисы ушло несколько месяцев.