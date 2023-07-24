Перестарался с пластикой: Тома Круза теперь вряд ли кто-то посчитает эталоном красоты (фото)

Том Круз вряд ли когда-либо вновь услышит вопросы о секрете вечной молодости. Еще пару лет назад актер восхищал всех своей неувядающей красотой. А сегодня шокирует публику кардинально изменившейся внешностью.

Звезда экрана отрицает, что ложился под нож хирурга или делал процедуры у косметолога. Нежелание сознаваться в пластике фанаты легко прощали такому мачо. Но теперь поклонники бьют тревогу: манипуляции с лицом буквально изуродовали артиста.

О том, что Круз перестарался с пластикой, заговорили осенью прошлого года, когда актер появился на бейсбольном матче. Он тут же попал в объектив фотокорреспондентов, и получившиеся снимки облетели весь мир. Звезда Голливуда резко постарел, а его лицо выглядело сильно отекшим и «поплывшим».

К большому сожалению, новые снимки знаменитости, сделанные в США, ничуть не лучше. На них артист снова выглядит так, что никто не назовет его идеалом красоты.