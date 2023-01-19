Перещеголял эпатажного отца: в заросшем британце сына Дэвида Боуи не узнать

У культового музыканта Дэвида Боуи осталось двое детей — сын Дункан и дочь Анджела. Оба наследника артиста родились от разных женщин. Кем вырос старший отпрыск эпатажного певца?

Дункан с детства рос в атмосфере творчества и музыки. Отец всячески прививал ему любовь к прекрасному: ходил с ним на концерты, водил на выставки и учил играть на разных инструментах. Однако у Дункана с музыкой не заладилось. Он не хотел осваивать ни один из инструментов, но Дэвид пытался настоять на своем.

Когда Дункан вырос, он все-таки связал свою жизнь с творчеством. Но не с музыкой, а с режиссурой. На счету сына Боуи несколько фильмов, и сегодня он является довольно популярной фигурой в британском кино и Голливуде.

Внешне Дункан совсем не похож на легендарного отца ни чертами лица, ни имиджем. 51-летний сын Боуи отпустил густую бороду, тем самым прибавил себе несколько лет. На публике он часто появляется в небрежном виде и с растрепанной прической. В какой-то степени он даже перещеголял отца в эпатаже.