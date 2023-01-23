Перепутали с бомжом: гляньте, каким стал кумир американских подростков (фото)

Нередко кумиры миллионов, не выдержав испытание славой, резко скатываются по наклонной. Нечто подобное произошло с канадским исполнителем Джастином Бибером, чье имя несколько лет назад гремело на весь мир.

Он начинал свою карьеру с роликов в Сети. Музыкальные видео Бибера увидел продюсер Скутер Браун, который разглядел в Джастине большой потенциал и не прогадал. Вскоре с Бибером подписали контракт и начали успешно его раскручивать. Песни Джастина стали мировыми хитами, а он сам приобрел статус самого популярного исполнителя современности.

Однако на фоне оглушительного успеха у певца начались проблемы с законом. Бибера то и дело задерживала полиция за вождение в нетрезвом виде, а однажды его обвинили в нападении. Глядя на проделки поп-идола, граждане США попросили депортировать его на родину в Канаду. Это вызвало резонанс в соцсетях.

Сегодня о Бибере вспоминают намного реже, чем несколько лет назад. Теперь предметом обсуждения становится не его творчество, а внешний вид. Недавно Джастин «засветился» в неприглядном виде, и его даже приняли за бомжа. На Бибере были красная шапка и широкий спортивный костюм. Судя по выражению его лица, дела его идут не лучшим образом.