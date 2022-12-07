Перепугалась до заикания: не поверите, кого боится Дейнерис из «Игры престолов»

В легендарном сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк воплотила образ хладнокровной королевы со стальными нервами. Однако в реальной жизни актриса способна «потерять лицо» и поддаться панике.

Так, встреча с королевской семьей стала для Эмилии страшным испытанием. При виде принца Уильяма Кларк настолько растерялась, что забыла обо всем на свете. Она перепугалась, начала заикаться и в итоге назвала наследника престола «королевсочеством», хотя по правилам этикета следовало произнести фразу «Ваше королевское высочество».

Кроме того, мать драконов споткнулась во время реверанса. К счастью, принца это ничуть не смутило, и он вел себя достаточно мило со звездой.

Позднее Эмилия Кларк шутила, что была весьма удивлена, когда ее не позвали на королевскую свадьбу, ведь в день встречи с Уильямом она справилась «на отлично». О своем конфузе звезда «Игры престолов» рассказала в ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Мейерсом». Так все узнали, что невозмутимая королева Дейнерис не на шутку трепещет перед реальным принцем.