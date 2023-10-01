Переплюнула Пугачеву: никто не ожидал, что эта певица так хорошо поет без фонограммы

Как оказалось, далеко не всем артисткам нужна фонограмма. Остались на российской эстраде настоящие таланты, от голоса которых мурашки по коже.

В своих социальных сетях Лера Кудрявцева опубликовала видео с Ани Лорак. Певица вживую исполнила знаменитую песню Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет». Многие не ожидали, что она обладает настолько выдающимися вокальными данными. По мнению большинства, ей удалось переплюнуть саму Примадонну.

«В такой маленькой девчушке такая мощь. Даже микрофон пришлось убирать подальше. Вот это талант от Бога», «Слов нет. Один восторг. Это божественно так петь», «Вот это певица. Вокалистка. Приятно слушать и смотреть. Невероятное исполнение», — восхищаются Лорак подписчики ведущей шоу «Секрет на миллион».

Ранее в Сети горячо обсуждали видео с концерта знаменитости, где у нее отключилась минусовая фонограмма. Звезда совсем не смутилась и продолжила петь без музыки, чем сильно впечатлила поклонников.