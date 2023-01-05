Переплюнула Фаину Раневскую: мужчины боялись советскую красавицу не просто так

Советский кинематограф подарил зрителям большое количество талантливых актрис, которые были редкими красавицами. К их числу относится и Руфина Нефонтова, ставшая звездой экранизации произведения Алексея Толстого «Хождение по мукам».

Рыжеволосая артистка с редким именем никого не оставляла равнодушным. Несмотря на все очарование знаменитости, мужчины несколько ее побаивались. На это у них была веская причина.

На экране Нефонтова могла быть нежной и хрупкой, а в реальной жизни она производила на окружающих совсем другое впечатление. Многие отмечали, что по части жесткого характера знаменитость переплюнула даже свою именитую коллегу по цеху и близкую подругу Фаину Раневскую, об остром языке которой до сих пор слагают легенды.

Говорят, что Нефонтова также никогда и никому не давала себя в обиду. По уверению коллег, из-за деспотичного нрава артистки мало кому удавалось найти с ней общий язык.