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Переплюнула Боярскую: эту Анну Каренину признали лучшей в России, хотя ее ненавидят

11 сентября 2023 17:00
Переплюнула Боярскую: эту Анну Каренину признали лучшей в России, хотя ее ненавидят

Мнения об игре актрисы сильно разнятся.

Художественные произведения классических авторов нередко получают разнообразные версии в виде экранизаций и спектаклей. Вот почему один и тот же образ доводится примерить на себя разным актрисам с переменным успехом.

Например, одной из самых известных российских исполнительниц Анны Карениной считается Елизавета Боярская. Она сыграла эту героиню в сериале Карена Шахназарова. После премьеры актрисе пришлось на год взять творческий отпуск: она признавалась, что осталась без сил после такого трудоемкого персонажа.

Но другая актриса не так давно переплюнула Боярскую. Софья Эрнст приняла участие во вручении премии Корша в Театре Наций. Режиссер Алла Сигалова выделила для красавицы главную роль в своей постановке «Каренина. Процесс». И образ артистки признали лучшим в категории «Дебют».

При этом большинство зрителей довольно нелестно отзываются о таланте звезды «Содержанок». По их мнению, она как актриса несколько переоценена.

«Отсутствие профессионального актерского образования + отсутствие таланта», «Ни голоса, ни игры, ни внешности», «Ужасная игра! Смотреть невозможно», — пишут комментаторы в Сети.

Переплюнула Боярскую: эту Анну Каренину признали лучшей в России, хотя ее ненавидят
Фото: Кадр из сериала «Анна Каренина. История Вронского» (2017), legion-media.ru
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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