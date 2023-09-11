Переплюнула Боярскую: эту Анну Каренину признали лучшей в России, хотя ее ненавидят
Мнения об игре актрисы сильно разнятся.
Художественные произведения классических авторов нередко получают разнообразные версии в виде экранизаций и спектаклей. Вот почему один и тот же образ доводится примерить на себя разным актрисам с переменным успехом.
Например, одной из самых известных российских исполнительниц Анны Карениной считается Елизавета Боярская. Она сыграла эту героиню в сериале Карена Шахназарова. После премьеры актрисе пришлось на год взять творческий отпуск: она признавалась, что осталась без сил после такого трудоемкого персонажа.
Но другая актриса не так давно переплюнула Боярскую. Софья Эрнст приняла участие во вручении премии Корша в Театре Наций. Режиссер Алла Сигалова выделила для красавицы главную роль в своей постановке «Каренина. Процесс». И образ артистки признали лучшим в категории «Дебют».
При этом большинство зрителей довольно нелестно отзываются о таланте звезды «Содержанок». По их мнению, она как актриса несколько переоценена.
«Отсутствие профессионального актерского образования + отсутствие таланта», «Ни голоса, ни игры, ни внешности», «Ужасная игра! Смотреть невозможно», — пишут комментаторы в Сети.