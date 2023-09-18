Переплюнул Караченцова: иностранец «украл» этот советский хит, но все в восторге

Композицию хвалят как в России, так и за рубежом.

Рок-опера «Юнона и Авось» стала настоящим культурным феноменом своего времени. Публика не могла оторвать глаз от захватывающей истории, а особенно высоко зрители оценили композиции, звучащие со сцены. И, как оказалось, в восторг песни приводили не только советских слушателей.

Так, в 2002 году британский музыкант Кен Хенсли посетил Россию, где наткнулся на записи знаменитых концертов. Он остался под большим впечатлением от романса «Я тебя никогда не забуду!», который в оригинале исполняет Николай Караченцов. И на его основе даже подготовил собственную композицию, которую назвал Romans.

Версия Хенсли оказалась не менее популярна, чем первоисточник. Пользователи Сети активно осыпают работу музыканта комплиментами: по их мнению, британцу удалось полностью понять трагичное произведение.