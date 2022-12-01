Переобулась на ходу: этот лицемерный поступок Муравьевой способен взбесить любого

Когда Геральд Бежанов и Анатолий Эйрамджан начали трудиться над сюжетом картины «Самая обаятельная и привлекательная», они сразу планировали, что главную роль сыграет Ирина Муравьева. К тому времени актриса была уже настоящей звездой, снявшись в лентах «Москва слезам не верит» и «Карнавал». И персонаж инженера Нади Клюевой, отчаянно пытавшейся найти жениха, Муравьевой не понравился.

Бежанов вспоминал, что уговаривал упрямую актрису на съемки около полугода. Однако она считала сценарий безликим и была уверена, что фильм станет однодневкой. Муравьева все-таки смягчилась от упорства съемочной группы и приняла предложение. Но, когда лента вышла на экраны, Ирина не скрывала своего разочарования. В 1990-х годах в интервью актриса признавалась, что ей стыдно за участие в этом фильме.

«Глупее и хуже фильма в моей жизни не было», — заявляла Муравьева.

Спустя несколько лет, когда «Самая обаятельная и привлекательная» стала любимым народным хитом, позиция актрисы сильно поменялась. Она начала считать роль Нади Клюевой одной из лучших в своей фильмографии.