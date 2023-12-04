Перенесшую инсульт Шукшину выселили из московской квартиры: за что дочери с ней так поступили

Драмы в семействе Шукшиных не утихают. Родственники покойного советского писателя делят квадратные метры. В мае вдова мэтра Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, от которого не может оправиться и по сей день. Зимой актрису настигла очередная беда: ее выселили из роскошной столичной квартиры.

Полвека прожила звезда в родных стенах, однако «заботливые» дочери решили судьбу пенсионерки за нее. Мария, Ольга и многочисленные внуки отправили пенсионерку доживать свой век в крошечную «двушку» за МКАДом, в которой с ней поселится сиделка. Об этом младшая дочь звезды поведала в программе «Звезды сошлись».

«Маша знает, но крест этот несу пока только одна я. Маша не навещает», — жаловалась женщина в эфире ток-шоу.

По словам Ольги, в Новой Москве маме будет комфортнее: рядом лес и множество других мест для прогулок. В предыдущей квартире Лидия Николаевна якобы больше не может жить из-за бронхиальной астмы.