Перенес три операции, но не справился с болезнью: куда пропал победивший в шоу «Голос» Данил Плужников

Данил Плужников стал настоящей звездой третьего сезона проекта «Голос.Дети» в 2016 году. Для слепых прослушиваний он выбрал композицию Олега Газманова «Два орла». На последних минутах к нему повернулся Дима Билан и был невероятно удивлен. Сильный вокал таился в мальчике очень маленького роста — из-за врожденного заболевания Данил перестал активно расти еще в раннем детстве. Со сцены Плужникова унес на руках ведущий Дмитрий Нагиев, пока зрители стоя аплодировали исполнителю.

Восхищение зала Данил услышал еще не раз: он уверенно шел к победе и вырвался вперед в финале по итогам голосования. В родном Сочи победителя «Голоса» встречали как героя и даже пообещали квартиру. Недвижимости финалисту пришлось дожидаться несколько лет: только в 2018 году ему передали ключи от «двушки» с черновой отделкой.

Однако Плужников в Сочи не остался — он переехал в Москву и поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Последние пару лет певец почти не появляется на экранах. К утраченной популярности Данил относится спокойно. В этом году ему исполнилось 20 лет, и он пока сосредоточен на здоровье.

С конца 2021 года исполнитель перенес уже три операции, а на его ноге был установлен аппарат Илизарова. Пока врачи не дают никаких прогнозов, а Данил проходит через сложнейшую реабилитацию, чтобы исполнить свою мечту и ходить самостоятельно. Ему даже пришлось взять академический отпуск в училище, но к учебе он надеется вернуться в этом сентябре.