Перекроили до неузнаваемости: на внучку Шона Коннери страшно смотреть (фото)

К родственникам селебрити приковано повышенное внимание общественности, о чем не понаслышке знает внучка Шона Коннери — Саския. Когда-то поклонники теряли дар речи при виде фото малышки с именитым детом. Теперь же публика находится под впечатлением от совсем других снимков.

Звездная наследница давно выросла и стала активной пользовательницей социальных сетей. Саския не захотела быть актрисой — для себя она выбрала роль бизнесвумен и блогера. Среди ее увлечений — фотография, теннис, подводная охота, а также пластика.

Саския не торопится вдаваться в подробности о том, что делала со своей внешностью, но интернет-пользователи отмечают, что при помощи косметологов внучка ныне покойного артиста перекроила себя до неузнаваемости. Хейтеры подчеркивают, что светская львица явно переборщила с филлерами, из-за чего на нее страшно смотреть.

Кроме того, злопыхатели часто критикуют блогера за пикантные снимки. «Что сказал бы ваш дедушка, увидев все это? Он сам пришел к успеху, а вы только и умеете, что красоваться в купальнике», — пишут в Сети. Впрочем, Саскии нет дела до злобных комментаторов, поэтому она продолжает охотно крутиться перед камерой в бикини.