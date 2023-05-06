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Перекроила себя до неузнаваемости: фото Варнавы до пластики шокирует

6 мая 2023 14:30
Перекроила себя до неузнаваемости: фото Варнавы до пластики шокирует

Многие забыли, какой звезда была в начале своей карьеры.

Екатерина Варнава с детства была жертвой травли. Актриса и сама никогда не считала себя красоткой, поэтому отправилась прямиком в кабинет пластического хирурга.

Знаменитость не скрывает, что перекроила свою внешность до неузнаваемости. В Сети можно увидеть фотографии артистки до пластики. Эти снимки шокируют — на них Варнава выглядит совсем не так, как сейчас. Звезда Comedy Woman не любит вдаваться в подробности о том, какие именно операции сделала. Но от зорких глаз специалистов ничего не утаишь.

Перекроила себя до неузнаваемости: фото Варнавы до пластики шокирует

Пластический хирург Александр Вдовин в беседе с порталом Woman назвал те хирургические вмешательства, к которым, вероятнее всего, прибегла Варнава. Среди них блефаропластика и удаление комков Биша. Также, по словам врача, при помощи филлеров Екатерина скорректировала форму подбородка и выделила углы челюсти, из-за чего овал ее лица сильно изменился.

Фото: Кадр из сериала «Фандорин. Азазель», кадр из программы КВН
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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