Перекроенная старушка: что стало с бывшей Киану Ривза сегодня (фото)

Селебрити, как и простые люди, не застрахованы от расставаний и разочарований в личной жизни. Многие из них крутят романы с коллегами по цеху, вот только часто это ничем хорошим не заканчивается.

Примерно 20 лет назад американская пресса обсуждала роман красавчика Киану Ривза и Дайан Китон. Они снимались в картине «Любовь по правилам и без», где играли влюбленных. Экранные отношения переросли в настоящие, и актеров ничуть не смутила разница в возрасте: Киану было 39 лет, а Дайан — 57.

За два года до этого романа Ривз потерял свою возлюбленную. Китон помогла актеру справиться с горем, однако их любовь долго не продлилась. Уже спустя несколько месяцев звезды перестали появляться вместе на публике.

Сегодня Дайан 77 лет, и из изысканной леди она превратилась в перекроенную старушку. Звезда трилогии «Крестный отец» признавалась, что она давно практикует вегетарианство и тщательно следит за питанием. Также актриса прибегает к услугам косметологов, поэтому ее лицо выглядит неестественным для ее возраста.