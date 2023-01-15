Перекошенное лицо и лысина: обомлеете, увидев брата красавца из «Дневника Бриджит Джонс»

Колину Ферту удалось добиться немалых успехов в кинематографе. А вот у его младшего брата Джонатана не вышло стать популярным актером.

Нельзя сказать, что родственник красавца из «Дневника Бриджит Джонс» совсем не появлялся на съемочной площадке. Например, он засветился в таких проектах, как «Виктория и Альберт» и «Грозовой перевал». Казалось, что слава и любовь поклонников так близки, но постепенно карьера артиста пошла на спад. Сегодня он почти нигде не снимается.

Любопытно, что Джонатан не может похвастаться столь же привлекательной внешностью, как у Колина. На снимках актер чаще всего запечатлен с перекошенным лицом, к тому же к своим 55 годам он обзавелся лысиной. К слову, в Сети пишут, что Ферт-младший не общается со своим знаменитым братом. Многие полагают, что причина недопонимания родственников кроется в банальной зависти.