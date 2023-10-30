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«Перекати-поле»: народная артистка «врезала» улетевшей из Израиля Пугачевой

30 октября 2023 10:00
«Перекати-поле»: народная артистка «врезала» улетевшей из Израиля Пугачевой

Конфликт двух звезд набирает обороты.

Алла Пугачева то и дело попадает в заголовки СМИ благодаря постоянным разъездам. Сначала знаменитость обосновалась вместе с мужем и детьми в Израиле. Но когда обстановка в стране накалилась, Примадонна решила перебраться на Кипр. Перемещения певицы прокомментировала Светлана Немоляева.

Народная артистка поведала «Аргументам и фактам», что не может понять свою коллегу. Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» признается, что предана родине и никогда бы ее не покинула. Пожилая актриса рассказала, что во время заграничных гастролей вскоре неизменно начинала тосковать по дому.

Немоляева заявила, что не может доверять таким, как Алла Борисовна. Пугачеву артистка назвала перекати-полем и человеком без корней. Светлана Владимировна убеждена, что в душе исполнительница глубоко несчастна.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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