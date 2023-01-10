Переходящий «приз»: любовник голливудских красавиц повергнет в шок (фото)

Оказаться рядом с первыми красотками Голливуда мечтает, пожалуй, каждый мужчина. Тем не менее из всего разнообразия многие звезды выбирают одного и того же артиста, что вызывает у публики массу вопросов.

Звания главного любовника фабрики грез удостоился Пит Дэвидсон, внешность которого повергнет в шок любого. И хоть комик никогда не считался секс-символом, на его счету огромное количество романов, ни один из которых, правда, не закончился чем-то серьезным.

Например, в Сеть утекла информация о том, что вскоре после расставания с Эмили Ратаковски звезду заметили с актрисой Чейз Суи Уондерс. Ранее же он состоял в отношениях с Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Кайей Гербер. Также комик отличился тем, что сумел очаровать Ким Кардашьян.

Впервые сведения об этом романе появились в ноябре 2021-го. Вскоре Дэвидсон сделал тату с именем возлюбленной и ее четверых детей, что, казалось бы, как нельзя лучше характеризовало серьезность его намерений. Тем не менее до свадьбы дело не дошло. В прошлом году пара распалась. И пока нет никаких оснований говорить о том, что Дэвидсон перестанет быть переходящим «призом» и, наконец, остепенится.