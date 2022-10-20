Перед таким красавцем не устоять: сын звезды «Двух капитанов» покорит любую

В браке с Андреем Смирновым у Елены Прудниковой родились дочь Аглая и сын Алексей. Звездный наследник пошел по стопам своих родителей и тоже выбрал для себя профессию актера.

На вторую беременность артистка решилась в довольно зрелом возрасте — в 42 года. Алексей родился не совсем здоровым ребенком: актрисе и ее возлюбленному пришлось немало постараться для того, чтобы он мог ходить самостоятельно, без помощи костылей.

Уже в подростковом возрасте сын звезды «Двух капитанов» начал появляться на экранах. Впоследствии он окончил ВГИК и вполне успешно реализовал себя как режиссер.

Не будет преувеличением сказать, что Алексей Смирнов со временем стал настоящим красавцем, который покорит любую. Однако свой выбор звездный наследник уже сделал. Более 10 лет он состоит в счастливом браке с выпускницей Щукинского училища по имени Татьяна.