Пенсионерка родила в 60 лет: как живет ее дочь, за которую переживали врачи

После того, как у Галины Шубениной умер единственный сын, она решилась родить снова — в 60 лет. Врачи опасались за здоровье ребенка. Что случилось с ним сегодня, когда прошло 8 лет?

Галина Шубенина привлекла внимание миллионов зрителей из-за поздних родов. В браке с партнером по танцам, который младше на 7 лет, она самостоятельно родила девочку и стала самой пожилой матерью страны.

Шубенина рассказывала Андрею Малахову, что врачи отговаривали ее от беременности и родов. Они опасались, что у ребенка будут проблемы со здоровьем, что он будет отставать в развитии. В январе у матери-героини родилась девочка. Назвали ее Клеопатрой в честь бабушки. Галина сама вскормила девочку грудью. Недавно Клео отметила свой восьмой день рождения.

Девочка растет смышленой и, вопреки мрачным прогнозам медиков, не отстает от своих сверстников. 68-летняя Шубенина планирует жить долго, чтобы воспитать дочь хорошим и разносторонним человеком и дать ей образование. Возрастная мама никого не убеждает следовать ее примеру, но оглядываться на годы в вопросе деторождения точно не следует.