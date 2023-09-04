Пенсионерка и студентка: сложно поверить, но Малышева оказалась ровесницей секс-символа Голливуда

Елена Малышева в этом году отметила свое 62-летие. Многие считают, что телеведущая выглядит как бабушка, что странно, ведь она знает лучших косметологов и с юных лет следит за здоровьем. Но гены сыграли с ней злую шутку.

В невезучести Малышевой можно убедиться, глядя на одну из ее ровесниц. Голливудской звезде Джулианне Мур тоже на данный момент 62 года, но она почти не меняется с годами, оставаясь такой же стройной и привлекательной. Малышева же на ее фоне выглядит как старушка, несмотря на многочисленные операции и уколы красоты.

Мур, безусловно, больше повезло с генетикой. При этом она не забывает о постоянном уходе за кожей и косметических процедурах. Актриса делает радиочастотный лифтинг — это безоперационная замена подтяжкам. После процедуры лицо остается подвижным, и это главный плюс для артистки.

Лицо Малышевой же, напротив, выглядит натянутым, а мимика — вымученной. Из-за пластических операций она проиграла своей американской ровеснице.