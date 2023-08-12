Пенкина и Кончаловского связывает одна «грязная» история: не поверите, когда узнаете

В советские времена многим артистам приходилось совмещать свою творческую деятельность с какой-нибудь обычной работой. Делали это не только ради заработка, но и чтобы не быть уличенными в тунеядстве.

Сергей Пенкин в 80-е трудился дворником: кроме небольшого дохода он получил возможность жить в служебной квартире, что сильно помогало ему во время учебы.

Днем певец подметал улицы, а ночью вступал в варьете возле дома. При этом Пенкин мог поехать за границу на гастроли и был знаком со всеми сливками московского общества. В его квартире дворника бывали многие знаменитые актеры, музыканты и режиссеры.

Егор Кончаловский даже помогал Пенкину быстрее закончить его служебные обязанности. Вместе они подметали дворы и убирали грязь с улицы. Спустя много лет режиссер даже преподнес старому другу метлу в качестве напоминания об их общей истории.