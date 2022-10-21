Пела на рынке за еду: один удар обрек подругу Гурченко на ужасную участь

Наталья Назарова построила успешную карьеру благодаря своему комедийному таланту. В ее фильмографии можно встретить десятки фильмов, снятых именитыми режиссерами — например, «Неоконченная пьеса для механического пианино» или «Любимая женщина механика Гаврилова», где она сыграла подругу Людмилы Гурченко. Поклонники признали в артистке «королеву эпизодов» и внимательно следили за каждым ее появлением на экране или на сцене. А потом звезда экрана неожиданно пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, весной 1989 года она возвращалась с очередной репетиции в театре. И тут в подворотне на нее напал неизвестный, ударивший ее тяжелым предметом по голове. Артистка сразу же оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой, а вернувшись домой, оказалась другим человеком.

У Назаровой начала развиваться мания преследования. Она считала, что даже ее коллеги по театру хотят причинить ей вред, поэтому могла наброситься на артистов во время постановки. Также она начала всех сторониться, а со временем вела себя все страннее: могла выйти на улицу в мороз в соломенной шляпе или просто отказаться играть в спектакле без объяснения причин.

В итоге ее уволили из труппы, а режиссеры перестали приглашать в кино. С того времени артистка пыталась найти любые способы заработать. Иногда ее видели подметающей улицы, а иногда читающей стихи Пастернака в метро или поющей на рынке за еду. Единственной же ее компанией стала родная мать, смерть которой несколько лет назад стала еще одним ударом для бывшей звезды экрана, после чего она окончательно перестала общаться с миром и практически заперлась дома.

Скончалась Назарова 17 марта этого года. По данным СМИ, церемония прощания прошла в закрытом формате, а после артистку похоронили на одном из столичных кладбищ.