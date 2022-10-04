Пел про восточные сказки с «Блестящими»: куда пропал звезда нулевых Араш

В начале нулевых имя певца Араша было суперпопулярно и в России, и в мире. Отечественные зрители прекрасно помнят красавца с иранскими корнями, который гремел на нашей сцене с хитом «Восточные сказки» вместе с группой «Блестящие». Диски исполнителя расходились по стране миллионными тиражами.

Но именно после этого дуэта, который принес Арашу всероссийскую славу, известность музыканта стала сходить на нет. Он пропал с телеэкранов, а его новые песни не звучали на российских радиостанциях. Но, судя по всему, артист и сам не стремится вернуть былую популярность среди своих российских поклонников, которых у него по-прежнему осталось достаточно много.

Сейчас Араш живет в Дубае вместе со своей семьей. Музыку он не забросил: его новые треки по-прежнему регулярно появляются в мировых чартах. Но на первом месте для 45-летнего исполнителя сейчас все же его семья — жена и дети-двойняшки.

Также Араш увлекается разными видами спорта: дайвингом, баскетболом и прыжками с парашютом. А еще, по слухам, он очень любит коллекционировать головные уборы из разных стран, в том числе и шапки из России.