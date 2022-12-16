Педагог из России растоптала добрые советские мультфильмы: этому есть 3 причины

На советских мультфильмах выросло не одно поколение современных россиян. Им хорошо знакомы Леопольд и Карлсон, Матроскин и Чебурашка. Но теперь психологи и педагоги замечают в старой анимации и немало вредного, что противопоказано для воспитания детей. Например, учительница из Новосибирска рассказала «Газете.ru », что принципиально показывает сыну только добрые мультфильмы Диснея и Миядзаки.

Она искренне не понимает поклонения творчеству студии «Союзмультфильм». Педагог выделила три причины, по которым анимация СССР не соответствует нынешним реалиям.

Во-первых, там слишком много морализаторства. Женщина подчеркнула, что положительные персонажи травят и издеваются над плохими героями. А моральные нравоучения они произносят скучным тоном.

Во-вторых, претензии у педагога нашлись и к инфантильным родителям. Она обратила внимание, что мама дяди Федора или король из «Бременских музыкантов» на самом деле ведут себя как дети и не готовы брать ответственность за семью.

И, наконец, не понравилась женщине и графика, которую она навала «халтурно нарисованной». По ее мнению, кукольные или пластилиновые мультфильмы вообще могут напугать малышей.