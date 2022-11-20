Пчела из «Бригады» уже не тот: фото постаревшего Павла Майкова вызывают тревогу

Два десятилетия назад Павел Майков был настоящим секс-символом – в его «Пчелу» из «Бригады» были влюблены тысячи девушек. Однако слава не сделала Майкова счастливым, и он все больше разочаровывался в российском кино.

Артист решил сосредоточиться на музыке: он поет в группе и сочиняет песни, также Майков работает ведущим и ставит спектакли. Впрочем, актерство Павел Майков все же не оставил. За последние пару лет вышло сразу несколько проектов с его участием: «Пальма», «Девушки с Макаровым», «Нулевой пациент», «Закрыть гештальт» и другие фильмы и сериалы.

47-летнему Майкову не приходится жаловаться на невостребованность. Правда, поклонников расстраивает, как сильно успел постареть их кумир.

«Постарел», «Пчела уже не тот», «Кажется, у него депрессия», — пишут в Сети.

А сам Павел Майков на комментарии злопыхателей не реагирует.