Пайпер и Лео из «Зачарованных» встретились спустя 24 года: их вид вызвал ужас
Одна из любимых кинопар нулевых появилась на фестивале во Франции.
Преданные поклонники «Зачарованных» до сих пор помнят, как переживали за отношения ведьмы Пайпер и хранителя Лео. Пара несколько раз сходилась и расставалась, словно намеренно дразня публику.
Многие думали, что между актерами Брайаном Краузе и Холли Мари Комбс был роман за пределами съемочной площадки, ведь зритель ощущал неподдельную химию между их персонажами. Но в то время актер встречался с Алиссой Милано, игравшей младшую Фиби, а Комбс состояла в счастливом браке.
Не так давно актеры вновь воссоединились на радость своим фанатам. Комбс и Краузе появились в Марселе на фестивале HeroFestival, где дали интервью одному изданию. Актеры сильно изменились за эти годы, поэтому теперь в них трудно узнать тех Пайпер и Лео. Между ними уже нет прежней искры, сделавшей пару настолько яркой и запоминающейся.
Впрочем, Краузе и Комбс сохранили приятельские отношения. Вместе они работали над подкастом о «Зачарованных», где рассказывали о самом шоу и о секрете его успеха. До сих пор сериал о ведьмах Холливелл — это их самый известный проект за всю карьеру.