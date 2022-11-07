Пайпер и Лео из «Зачарованных» встретились спустя 24 года: их вид вызвал ужас

Преданные поклонники «Зачарованных» до сих пор помнят, как переживали за отношения ведьмы Пайпер и хранителя Лео. Пара несколько раз сходилась и расставалась, словно намеренно дразня публику.

Многие думали, что между актерами Брайаном Краузе и Холли Мари Комбс был роман за пределами съемочной площадки, ведь зритель ощущал неподдельную химию между их персонажами. Но в то время актер встречался с Алиссой Милано, игравшей младшую Фиби, а Комбс состояла в счастливом браке.

Не так давно актеры вновь воссоединились на радость своим фанатам. Комбс и Краузе появились в Марселе на фестивале HeroFestival, где дали интервью одному изданию. Актеры сильно изменились за эти годы, поэтому теперь в них трудно узнать тех Пайпер и Лео. Между ними уже нет прежней искры, сделавшей пару настолько яркой и запоминающейся.

Впрочем, Краузе и Комбс сохранили приятельские отношения. Вместе они работали над подкастом о «Зачарованных», где рассказывали о самом шоу и о секрете его успеха. До сих пор сериал о ведьмах Холливелл — это их самый известный проект за всю карьеру.