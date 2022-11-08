Паяльник, иголка и нож: вы ахнете от хитростей новогоднего макияжа в СССР

Дефицит beauty-товаров и гаджетов в советские времена не мог остановить женщин в борьбе за красоту. Особенно если приходилось украшать себя на Новый год или другой примечательный праздник. Девушки и женщины прибегали к самым изощренным лайфхакам.

Для создания кудрявых локонов современные дамы пользуются плойкой. Но когда-то вместо этого гаджета приходилось брать подручные средства, и самым популярным из них стал паяльник. Приспособление чем-то походило на плойку, однако на нем было невозможно отрегулировать температуру. Поэтому приходилось действовать максимально быстро, чтобы волосы не сгорели.

В былые времена вместо керлера, то есть гаджета для закручивания ресниц, использовали раскаленный нож или ложку. Такая методика часто приводила к ожогам, но красавиц это не останавливало.

Для разделения ресниц после густой и неудобной советской туши использовали обыкновенные иголки. Склеенные волоски приходилось долго обрабатывать, что могло привести к травме глаза. Однако подобные риски не особо пугали женщин.