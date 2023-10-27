Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов

Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов

27 октября 2023 21:00
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов

Мужчины от нее без ума.

Картина «След» выходит на экраны с 2007 года и все еще вызывает интерес у зрителей. Секрет не только в душещипательных историях, но и в мощном актерском составе. Среди звезд сериала выделяется Анна Данькова. Очаровательная блондинка сыграла патологоанатома Валентину Антонову.

Красавица в строгих костюмах приглянулась миллионам джентльменов. За пределами детективного сериала актриса может позволить себе более откровенные наряды. 48-летняя красотка не стесняется носить смелое декольте, обнажая округлые формы. Удивительно, как хороша Данькова в свои годы.

Кроме «Следа» артистка активно снимается и в других проектах. Среди ее работ выделяются картины «13», «Три звезды», «Королева игры», «Рикошет», «Ради жизни» и «Дурная кровь». Анна Данькова примеряет разные роли, но неизменно покоряет своим обаянием.

Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Фото: Кадры из сериала «След» (2007), «Филатов» (2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше