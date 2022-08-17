«Пародия на "Точь-в-точь"»: зрители опешили при виде героев сериала «Магомаев»

Биографический сериал о жизни Муслима Магомаева разрабатывался в течение шести лет. Как отмечали создатели, только четыре года они потратили на подготовку сценария, а все остальное время — на производственный процесс. Продюсеры постарались тщательно и с большим уважением показать эпоху конца 60-х и саму историю артиста, однако зрители оказались недовольны сериалом.

Как отметили фанаты, большая часть персонажей выглядит неестественно. Якобы практически все герои выставлены в фильме «весьма плохо», а виновата в этом лишь супруга Магомаева Тамара Синявская, которая принимала непосредственное участие в написании сценария.

«Как говорится, размах на рубль — удар на копейку... Пародия, из серии „Точь-в-точь“», «Синявская сама себе польстила? С ее же руки она показана в сериале такой красивой, милой, очаровательной и положительной, а все остальные — ну так себе», «Провал с массовкой и хореографией», «Главной героине забыли придать каких-то особенных черт характера. Она у вас только красивая и добрая и все», — делятся мнением зрители в социальных сетях.

Единственное, что высоко оценили практически все фанаты, — это игра Милоша Биковича, который и воплотил образ музыканта. По мнению пользователей Сети, актер показал в сериале одну из своих лучших работ, поэтому почти не отличается от легенды советской эстрады.