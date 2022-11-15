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Пародия на культовую «Никиту»: за что зрители сразу возненавидели нового «Лихача»

15 ноября 2022 16:30
Пародия на культовую «Никиту»: за что зрители сразу возненавидели нового «Лихача»

Продолжение популярного сериала не оценили фанаты.

Этой осенью на ТВ-экранах вышло долгожданное продолжение сериала «Лихач». Главный герой, сотрудник правоохранительных органов Сергей Сотников, сумел побороть преступность в Сочи, но продолжал разбираться с давними врагами. Проект украсила актриса Марина Доможирова, сыгравшая довольно противоречивую героиню Женю.

Но если возвращению на экраны Никиты Панфилова зрители порадовались, то сюжетные линии новых серий вывали у них немало вопросов. Поклонники поразились странной манере Сотникова разговаривать с подчиненными и руководством, а еще выбору новой злодейки. По мнению пользователей Сети, сценаристы вдохновлялись культовым сериалом конца 1990-х «Ее звали Никита». Но сейчас эти повороты сюжета уже не кажутся оригинальными.

«Сериал очень затянут. А Зверева прямо современная Никита», «Сериал порой скучноватым был», «Пустышка, на один раз точно», «Второй сезон разрушил все впечатление от первого», негодуют критики.

Фото: Кадр из сериала «Лихач», 2019
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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