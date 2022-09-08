Пародия на Дейенерис: 25-летнюю Арью из «Игры престолов» больше не узнать

Культовый сериал «Игра престолов» стал настоящим событием в мире телевидения и сделал актеров звездами кино. В числе любимых героинь неизменно оказывалась и смелая Арья Старк. Она выгодно отличалась от женских персонажей, оставаясь верной своим идеалам и идее мести за семью. Отважную героиню воплотила на экране брюнетка с густыми бровями и глубоким проницательным взглядом Мэйси Уильямс.

В проекте актриса начала сниматься, когда ей было всего 14 лет. Сейчас Мэйси уже отметила 25-летие и часто экспериментирует с собственным стилем. Например, некоторое время назад она шокировала поклонников, появившись на вручении премии Global Icon Award с обесцвеченными волосами и бровями. В Сети даже решили, что Уильямс устроила своеобразную пародию на Дейенерис — другую героиню «Игры престолов», чьей отличительной чертой внешности были светлые волосы.

Но надолго в этом образе Мэйси не задержалась. В этом году она сначала отрастила родной оттенок волос, а затем сбрила их полностью.