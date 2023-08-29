«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного

Младший сын Павла Прилучного появился на свет этой весной. Малыш так подрос и окреп, что заботливая мама Зепюр Брутян перестала скрывать ребенка от публики. Она выложила в социальные сети видео с четырехмесячным Микаэлем. Лица в кадре почти не видно, а вот волосы мальчика удивили подписчиков.

Армянка Брутян — знойная брюнетка, да и Прилучный известен своей темной шевелюрой. Артист родом из Казахстана и прославился под фамилией матери. Свою национальность молодой человек не уточняет, но не раз говорил, что в нем немало азиатских кровей.

К удивлению фанатов звездного семейства, маленький Микаэль оказался очень светловолосым. Фанаты не сдерживают своего удивления. «Родители черные как смоль, а сын — блондин. Кто-то что-то недоговаривает», — пишут они в комментариях. А некоторые даже шутят, что Зепюр могла и обмануть свежеиспеченного супруга.