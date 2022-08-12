«Папины дочки» давно в прошлом: что известно о главной «готке» страны Анастасии Сиваевой

Анастасия Сиваева воплотила один из самых запоминающихся образов на российском телевидении двухтысячных. Актриса сыграла Дашу Васнецову в ситкоме «Папины дочки», что сделало ее национальной звездой. Однако подобная популярность не помогла знаменитости развить карьеру.

Как оказалось, после крайне успешного сериала Сиваева решила попробовать себя в драматических ролях и не концентрироваться на своем драматическом амплуа. Артистке удалось поучаствовать всего в трех проектах после «Дочек» — «Последняя минута», «Топор» и «Медведицы», но ни один из них не сыскал популярности у зрителей: все три так и остались незамеченными, несмотря на участие звезды «Папиных дочек».

В итоге, как пишет портал Kleo.ru, некогда популярная артистка решила уйти из профессии. Сиваева закрылась от фанатов и практически не ведет свои социальных сети. Известно лишь, что она пока что не вышла замуж, однако чем именно занимается и вернется ли когда-нибудь в кино — загадка для фанатов.