Папина или мамина? Ахнете, увидев дочь Екатерины Стриженовой сегодня (фото)

Екатерина Стриженова нашла свое счастье рядом с Александром Стриженовым, которому подарила двух дочерей. Старшая наследница пары Анастасия обосновалась в Нью-Йорке, а младшая Александра осталась в Москве.

Звездная наследница любит блистать на публике и не упускает возможности засветиться на светских мероприятиях. Например, не так давно Александра побывала в театре, причем не одна, а вместе со своими родителями. Для выхода в свет она сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на глаза.

Александра села между своими родителями и сделала селфи с отцом, а после и с матерью. Оказалось, что эта фотосессия нужна была дочери звезд экрана для того, чтобы задать поклонникам в социальных сетях важный вопрос. «Так все-таки дочка папина или мамина?» — поинтересовалась она мнением фолловеров. При этом мимо поста не прошла и Екатерина Стриженова, поспешившая расставить все точки над «i».