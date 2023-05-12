Папин или мамин? Только взгляните на сына Пети Рамы от Ани из «Бригады»

Культовые криминальные ленты «Бумер» и «Бригада» объединяет не только единый жанр и Владимир Вдовиченков, но и кое-что еще. Оказывается, у Пети Рамы и любовницы Саши Белого Ани есть общий ребенок. Актеры Сергей Горобченко и Александра Флоринская когда-то были в отношениях, но их роман долго не продлился.

Сегодня Глеб уже взрослый парень. Поклонники актеров не могут определиться, на кого же из них звездный наследник похож больше. Горобченко-младший перенял черты и отца, и матери, но все-таки гены Сергея победили. У Глеба светлые волосы, такой же овал лица, как у актера, его взгляд и его черты. Симпатичному юноше даже досталась от отца горбинка на носу.

Сегодня Глеб живет вместе с матерью и ее семьей в Италии. Он также поддерживает дружеские отношения с отцом. Молодой человек интересуется кино и успел снять первый короткометражный фильм.

Флоринская родила Глеба в 20 лет. Также у актрисы и ее супруга есть сын и дочь. У Горобченко сегодня тоже другая семья. Его жена Полина родила от актера семерых детей.