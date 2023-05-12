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Киноафиша Статьи Папин или мамин? Только взгляните на сына Пети Рамы от Ани из «Бригады»

Папин или мамин? Только взгляните на сына Пети Рамы от Ани из «Бригады»

12 мая 2023 19:30
Папин или мамин? Только взгляните на сына Пети Рамы от Ани из «Бригады»

Звездный наследник вырос красавцем.

Культовые криминальные ленты «Бумер» и «Бригада» объединяет не только единый жанр и Владимир Вдовиченков, но и кое-что еще. Оказывается, у Пети Рамы и любовницы Саши Белого Ани есть общий ребенок. Актеры Сергей Горобченко и Александра Флоринская когда-то были в отношениях, но их роман долго не продлился.

Сегодня Глеб уже взрослый парень. Поклонники актеров не могут определиться, на кого же из них звездный наследник похож больше. Горобченко-младший перенял черты и отца, и матери, но все-таки гены Сергея победили. У Глеба светлые волосы, такой же овал лица, как у актера, его взгляд и его черты. Симпатичному юноше даже досталась от отца горбинка на носу.

Папин или мамин? Только взгляните на сына Пети Рамы от Ани из «Бригады»

Сегодня Глеб живет вместе с матерью и ее семьей в Италии. Он также поддерживает дружеские отношения с отцом. Молодой человек интересуется кино и успел снять первый короткометражный фильм.

Флоринская родила Глеба в 20 лет. Также у актрисы и ее супруга есть сын и дочь. У Горобченко сегодня тоже другая семья. Его жена Полина родила от актера семерых детей.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Бумер», 2003, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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