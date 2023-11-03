Папанов стыдился этого факта о своей жизни: хвастаться таким боялся даже перед актерами

Анатолий Папанов был популярным актером в СССР, но невероятно скромным и даже кротким человеком в жизни. Своих достижений он очень стеснялся, никогда не кичился достатком или успехом, а тем более материальными ценностями.

Он даже в магазине за продуктами стоял в общей очереди и никогда не пользовался привилегированным правом получить что-то со скидкой или, не дай бог, бесплатно.

А ведь похвастать было чем. У Папанова был личный автомобиль — самая настоящая «Волга». Правда, в театр он на ней никогда не ездил. Но никогда не догадаетесь почему.

Артисту было стыдно приезжать на работу на «Волге», потому что он точно знал: многие в театре перебиваются от зарплаты до зарплаты. Великий артист до последнего считал себя простым русским парнем из деревни и вот этим фактом, кстати, очень гордился и никогда не скрывал.