Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»

В конце 80-х вышла комедия Геральда Бежанова «Где находится нофелет?». Главные роли сыграли Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов.

В центре сюжета — двоюродные братья Гена и Паша. Один из них — неисправимый ловелас, а второй — скромный сорокалетний холостяк. Казанова Гена учит стеснительного Пашу, как знакомиться с девушками. Это приводит братьев к разным нелепым ситуациям.

Сначала Пашу должен был играть Панкратов-Черный. А вот с актером на роль сердцееда Гены Бежанов не сразу определился. Он пригласил на пробы Андрея Миронова, однако артист отказался. По его словам, ему надоело играть соблазнителей.

Миронову куда больше приглянулась роль Паши, и он поменялся с Панкратовым-Черным. За Андреем Александровичем застолбили этого героя, а сам артист отправился в Ригу на гастроли. Однако вернуться ему было не суждено.

А вот Панкратову-Черному несказанно повезло. Его яркий персонаж затмил главного героя и сделал актера звездой «Нофелета».