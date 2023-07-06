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Киноафиша Статьи Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»

Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»

6 июля 2023 08:00
Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»

Знаковая роль могла легко «уплыть» к другому.

В конце 80-х вышла комедия Геральда Бежанова «Где находится нофелет?». Главные роли сыграли Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов.

В центре сюжета — двоюродные братья Гена и Паша. Один из них — неисправимый ловелас, а второй — скромный сорокалетний холостяк. Казанова Гена учит стеснительного Пашу, как знакомиться с девушками. Это приводит братьев к разным нелепым ситуациям.

Сначала Пашу должен был играть Панкратов-Черный. А вот с актером на роль сердцееда Гены Бежанов не сразу определился. Он пригласил на пробы Андрея Миронова, однако артист отказался. По его словам, ему надоело играть соблазнителей.

Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»

Миронову куда больше приглянулась роль Паши, и он поменялся с Панкратовым-Черным. За Андреем Александровичем застолбили этого героя, а сам артист отправился в Ригу на гастроли. Однако вернуться ему было не суждено.

А вот Панкратову-Черному несказанно повезло. Его яркий персонаж затмил главного героя и сделал актера звездой «Нофелета».

Фото: кадр из фильма «Где находится нофелет?», Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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