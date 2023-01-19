Памятник дяде Мите вызвал громкие споры: почему одни ругают, а другие восхищаются (фото)

Уже два года поклонники не могут прийти к общему мнению.

Сергей Юрский ушел из жизни в 2019 году, а памятник на его могиле появился лишь в 2021-м. Как оказалось, все это время семья артиста пыталась с идеальной точностью воплотить свою задумку монумента.

Дело в том, что родственники актера решили установить ему памятник, сделанный природой. Поэтому в течение всех этих месяцев они искали подходящего размера камень, которым в итоге стал песчаник огромного размера. На нем художник сделал надпись с годами жизни звезды экрана, и его в нетронутом виде уже установили на кладбище.

Необычное решение привлекло внимание поклонников Юрского. Кто-то отметил, что массивная глыба выглядит недостаточно эффектно для такого большого таланта, тогда как другие уверены, что «естественность» камня значительно лучше вычурных построек, которые можно встретить на кладбищах.