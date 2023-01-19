Памятник дяде Мите вызвал громкие споры: почему одни ругают, а другие восхищаются (фото)
Уже два года поклонники не могут прийти к общему мнению.
Сергей Юрский ушел из жизни в 2019 году, а памятник на его могиле появился лишь в 2021-м. Как оказалось, все это время семья артиста пыталась с идеальной точностью воплотить свою задумку монумента.
Дело в том, что родственники актера решили установить ему памятник, сделанный природой. Поэтому в течение всех этих месяцев они искали подходящего размера камень, которым в итоге стал песчаник огромного размера. На нем художник сделал надпись с годами жизни звезды экрана, и его в нетронутом виде уже установили на кладбище.
Необычное решение привлекло внимание поклонников Юрского. Кто-то отметил, что массивная глыба выглядит недостаточно эффектно для такого большого таланта, тогда как другие уверены, что «естественность» камня значительно лучше вычурных построек, которые можно встретить на кладбищах.
«Надпись на этом камне ни о чем. Через несколько лет никто не вспомнит, кто тут лежит», «Хороший памятник. Простой красивый камень. Не то что эти безвкусные монументы и пантеоны», «Вот так и надо. Скромно, но с пониманием души человека и актера», — так разделились мнения фанатов.