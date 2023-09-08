«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел известна не только своими проектами, но и красотой. Фанаты со всего мира осыпают ее комплиментами, расхваливая не только эффектную внешность, но и стройную фигуру. При этом далеко не все знают, что в начале карьеры артистка не могла похвастаться такой стройной фигурой.

Так, одним из первых в карьере артистки стал сериал «Дочери Гюнеш». Во время съемок Ханде было лишь 22 года, и тогда она выглядела совершенно иначе. Артистка страдала от лишнего веса и на экране красовалась пухлыми щеками.

«Тут она прям пышечка», «Не верится даже, что это один человек», «Пампушка», — пишут пользователи Сети.

Но уже спустя некоторое время Эрчел решила заняться своей внешностью. Она начала худеть и заниматься спортом, благодаря чему скинула не один десяток килограммов, став главной звездой Турции.