Памела Андерсон кусает локти: гляньте, как выглядит ее главная соперница в 50 лет (фото)

Знойный сериал «Спасатели Малибу» сделал красавицу Памелу Андерсон звездой и секс-символом мирового уровня. Наряду с роскошной блондинкой в ленте появились и другие очаровательные актрисы, среди которых была Кармен Электра, чьи выдающиеся формы ничуть не уступали формам Андерсон.

Она снималась в сериале «Спасатели Малибу» всего год, но этого оказалось достаточно, чтобы заставить зрителей трепетать перед ее красотой. Мужчины сходили с ума от ее безупречной фигуры, бесконечно длинных ног и эффектной внешности.

Спустя годы Кармен по-прежнему выглядит роскошно, невзирая на возраст — в прошлом году модель отметила 50-летие. Она все так же стройна, а ее формы будоражат мужскую аудиторию, как и много лет назад. Лицо Электры тоже почти не изменилось с годами, чего нельзя сказать о ее коллеге-сопернице Андерсон.

Памела слишком увлеклась пластикой, из-за чего перестала походить на себя. Сегодня бывшая секс-бомба с необъятной грудью и перекачанными губами находится в проигрышном положении по сравнению с Электрой, из-за чего Андерсон наверняка кусает локти.