Падчерицу Арамиса выставил из дома сын: причина вас удивит

Анна Ардова построила успешную актерскую карьеру, но не сумела наладить личную жизнь. Артистка дважды была замужем, но счастья ей это не принесло.

У 53-летней падчерицы Игоря Старыгина, сыгравшего Арамиса в «Трех мушкетерах», есть двое детей. Дочь Софью звезда родила от журналиста Сергея Соколова, который пропал, как только он узнал про интересное положение актрисы. После этого она вышла замуж за своего коллегу — Александра Шаврина, которому подарила сына Антона.

Через 20 лет этот брак распался. Анна призналась мужу, что воспринимает его исключительно как брата, и попросила ее отпустить. Тот неволить не стал. Как пишет портал «Экспресс газета», общий наследник пары пожелал остаться с отцом. Это заставило Ардову на время вернуться к мужу, но Антон такой жертвы не оценил и попросту выставил ее из дома.