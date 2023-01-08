Пацанка из «Звездного десанта» волновала мужчин в 90-х: гляньте на нее теперь (фото)

В 1990-е карьера Дины Мейер переживала небывалый взлет. Она начала с культового сериала «Беверли-Хиллз 90210», а уже через год играла с Киану Ривзом в картине «Джонни Мнемоник». Вскоре она получила самое важное предложение в своей фильмографии: в ленте «Звездный десант» актриса снялась в роли пацанки, влюбленной в главного героя.

Естественная и обаятельная Дина покорила сердца миллионов мужчин. Но так же быстро вслед за ростом популярности последовал и ее спад — Мейер пропала с экранов. Последние годы она снималась в отдельных сериях телевизионных картин и в малоизвестных фильмах.

Свою личную жизнь 54-летняя Мейер не спешит раскрывать. Последние 10 лет она счастлива с каким-то мужчиной, общими снимками с которым часто делится в соцсетях. Подписчики обращают внимание, что, несмотря на возраст, Дина осталась красоткой и следит за своей внешностью.